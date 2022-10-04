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O Kız’ın Sitare’si Sezin Akbaşoğulları’ndan göz dolduracak performans…

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#O Kız#Sezin Akbaşoğulları#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 11:35

Kanal D’nin, yapımını Content House’un üstlendiği, sezonun en çok izlenen dizileri arasındaki yerini alan O Kız, yine çok izlenecek bir bölümle bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor.

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Yer aldığı her proje ile seyircilerin büyük beğenisini kazanan ve O Kız’da canlandırdığı Sitare karakteri ile de çok konuşulan Sezin Akbaşoğulları yeni bölümde yoga sahnesi ile izleyici karşısına çıkacak.

Özel hayatında da spora çok önem veren ve ihmal etmeyen oyuncu, dizinin ekrana gelecek olan 3’üncü bölümünde sergilediği yoga performansı ile çok konuşulacak.

O Kız’ın Sitare’si Sezin Akbaşoğulları’ndan göz dolduracak performans…

O Kız’ın yönetmen koltuğuna Özlem Günhan otururken, senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor.

O Kız’ın oyuncu kadrosunda ise; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

“O Kız” yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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