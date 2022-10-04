O Kız’ın Sitare’si Sezin Akbaşoğulları’ndan göz dolduracak performans…

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Yer aldığı her proje ile seyircilerin büyük beğenisini kazanan ve O Kız’da canlandırdığı Sitare karakteri ile de çok konuşulan Sezin Akbaşoğulları yeni bölümde yoga sahnesi ile izleyici karşısına çıkacak.



Özel hayatında da spora çok önem veren ve ihmal etmeyen oyuncu, dizinin ekrana gelecek olan 3’üncü bölümünde sergilediği yoga performansı ile çok konuşulacak.

