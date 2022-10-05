Ilgın Çakır: “O Kız” beni başka bir dünyaya çekti

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◊ Herkes son dönemde “O Kız”dan bahsediyor. Sizin için dizinin önemi nedir?

- “O Kız”, oyunculukla ve hayatla ilgili ne yapmam gerektiğini bilmediğim bir dönemde girdi hayatıma. Girdiği gibi de bambaşka bir dünyaya çekti. Çok güzel yazılmış bir iş. Derinliği ve katmanları git git bitmeyen bir hikaye. En güzel yanı da size her karakteri tanıyabilme ve neyi neden yaptığını anlayabilme fırsatını veriyor olması bence.

◊ Oyunculuk üzerine çok yoğun eğitim almışsınız. “Oyunculuk bu hayatta en çok istediğim şey” diyebilir misiniz?

- Hatta “Başka hiçbir şey yapamam” diyebilirim. Sadece bu vardı şu ana kadar. Hep de bu olsun. Bir karaktere çalıştığım zaman, “keşke burada olsa da sarılsam” dediğim, onlar için üzüldüğüm, onlarla sevindiğim, herkese karşı sanki avukatlarıymış gibi onları savunduğum anlar için yapıyorum bu işi.

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İyi bir oyunculuk izlerken, gözlerim dola dola, “Ben de bunu yapmak istiyorum” dediğim anlar için aldım eğitimlerimi. Çok şanslıydım ki, hayata, işine, yaratmaya ve üretmeye tutkulu hocalarım oldu. Onlardan öğrendim oyunculuğun önce insan olabilmek olduğu.

Oyunculuğa annemin taklidini yaparak karar verdim

◊ Birçok izleyici sizi “O Kız”da tanıma imkanı buldu. Sizi tanımayanlar için kimdir Ilgın Çakır?

- 5 yaşında annemin taklidini yapmaya başlayarak oyuncu olmaya karar verdim. Bale yaptım uzun süre, ama tek derdim seyirci önünde sahneye çıkıp birkaç cümle söyleyebilmekti. Sonrası zaten konservatuara başlayacak yaşa gelmeyi iple çekmekle geçti. Hayatımda ne değişirse değişsin hep bu tutku sabit kaldı.

Zamanı geldiğinde de beklentilerimin üstüne çıkan bir eğitim aldım New York’ta. O zamandan beri de hayalini kurduğum şeyleri yapmak için çabalıyorum.

◊ Oyunculuk yolculuğunuzu tanımlayan en iyi cümle nedir?

- Görmeyi değil gözlemlemeyi, duymayı değil dinlemeyi, hissetmeyi değil onunla var olmayı öğretti bana, hâlâ da öğreteceği çok şey var.

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‘Mine’den sosyal medyayı öğreniyorum

◊ Gün gelip de “Tamam şimdi istediğim yere geldim” diyeceğiniz noktayı tarif edebilir misiniz?

Eğer bir gün birinin hayatına oynadığım karakterle dokunabilme şansım olursa, izledikten sonra oturup düşünecek bir şey bırakabilirsem aklında, ne mutlu bana.

◊ Başarılı bir projenin içerisinde usta oyuncular ile birlikte yer almak size neler hissettiriyor?

- Öğrenecek çok şey var onlardan. Her hareketlerini durdurup tekrar tekrar izlemek istiyorum, hiçbir şey kaçırmamak adına. Duygu geçişlerine, duruşlarına, bakışlarına, konuşmalarına hayranlıkla bakmaktan başka yapılacak bir şey olmuyor.

◊ Dizide, sosyal medya ile oldukça haşır neşir bir karaktere hayat veriyorsunuz. Sizin sosyal medya ile aranız nasıl?

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- Mine’den öğreniyorum diyebilirim. Çok uzak olduğum söylenemez o dünyaya ama Mine kadar yakın olmadığım kesin. Fotoğraf çekip paylaşırken bile “O olsa altına ne yazardı?“ diye düşündüğüm oluyor.

Tiyatro eğitimime devam ediyorum

◊ “O Kız”la beraber hayatınızda neler değişti?

- Diziyle hayatıma Mine girdi ve çok belirgin bir yere yerleşti. O yüzden de set dışında da genelde, “Set olsa da şu sahneyi çeksek” diye düşünüyorum veya sabırsızlandığım sahneleri anlatıp duruyorum. Onun dışında, tiyatro eğitimi aldığım okuluma devam ediyorum, dünyanın farklı yerlerinden tiyatroseverlerle eğitim alıyorum.

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Bolca müzik dinliyorum, her hafta birkaç film izlemeye çalışıyorum, sevdiklerime zaman ayırıyorum ve kalan vakitte de kendime zaman ayırmayı deniyorum.

◊ Kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalar var mıdır?

- Kesinlikle. Tiyatro okumaya da bu yüzden başladım, oyunculuk eğitimi almak yetmiyor, o dünyanın her yanını tanımak gerekiyor bana kalırsa. Oyunculuk da aynı şekilde eğitimle olup biten bir şey değil. O yüzden bu iki alan sonu gelmeyecek bir gelişimi hak ediyor bence.