O Kız, soluksuz izlenen bir bölüm ile ekrana geldi… Sitare’nin yeni gözdesi Zeynep!

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İzleyiciye soluksuz bir izleme keyfi yaşatan dizinin bu bölümüne, Zeynep’in sosyal medya dünyasına girişi, Ozan’ın bunu kabullenmekte zorlanması ve Sitare’nin Zeynep’e yeni hayatını hediye etmesi damga vurdu.

Zeynep’in dijital dünyadaki hızlı yükselişi ve Sitare’nin ona yaptığı büyük jestin gündem olduğu dizide tüm dengeler de değişmeye başladı. Çekim için objektif karşısına geçen Zeynep, yeni bir sosyal medya hesabına kavuştu ve kendini bambaşka bir dünyanın içinde buldu.

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Dizi yayınlanan bu bölümü ile sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Ozan’ın dibe çöktüğü, Zeynep’in ise hızlı bir şekilde yükseldiği sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Gözden Kaçmasın Erkan Petekkaya: Şiddet varsa ben yokum Haberi görüntüle

O Kız, Aşık Veysel’e selam çaktı….

O Kız’ın ekrana gelen 6’ncı bölümünde ayrıca müzik ziyafeti de yaşandı.

İki usta oyuncu Erkan Petekkaya ve Macit Koper’in Aşık Veysel’in ölümsüz eseri ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ şarkısını seslendirdiği o anlar izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

O Kız’ın yönetmen koltuğuna Deniz Yılmaz Şayir otururken, senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

O Kız, yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…