Erkan Petekkaya: Şiddet varsa ben yokum

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“FİLME Gel” adlı komedi filminde bir araya gelen Erkan Petekkaya ve Tolga Güleç, Melis Güvenç’in YouTube kanalına konuk oldu. İki oyuncu, kariyerlerinde seçici davrandıklarını ve her rolü kabul etmediklerini söyledi:



“Şiddet ve tecavüz içeren hiçbir yapımda yer almayız.”

Oyunculukta seçici olabilmenin konforu hakkında konuşan Erkan Petekkaya, “Birçok arkadaşım evinin kirasını vermek için hiç yapmayacakları şeyleri yaptı. Öyle olduğu için içlerinde var olan yeteneği hiç gösteremediler. Şansım vardı ki, ben Devlet Tiyatroları’nda çalışıyordum, bir maaşım vardı ve seçici olabiliyordum. Bu benim için büyük bir şanstı” dedi.

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BU İŞİ YAPMAK BİR ŞANS



Tolga Güleç de oyunculukla ilgili “Bu işi yapabiliyor olmak bile başlı başına bir şans. Çünkü benim başka bir yeteneğim yok. Burada şansımızı kendimiz yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bunalımdan çıkamadım

Erkan Petekkaya, 30 yaşında gelecek kaygısından dolayı depresyona girdiğini de ilk kez açıkladı: “6 ay o bunalımdan çıkamadım. O zaman yanlış bir karar verseydim hayatım bitmişti.”