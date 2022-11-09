'O Kız' nefes kesti... 'O kadından uzak dur, babanı da uzak tut'

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Dizinin yeni bölümünde;

SİTARE ÇIKMAZA GİRİYOR

Doruk'un ani geri dönüşü Sitare'yi büyük bir çıkmaza sürükledi.

Sitare'ye karşı savaş ilan eden Ozan'ın ilk hamlesi sahte sevgili Zeynep'i takipten çıkmak oldu.

OZAN'DAN BEKLENMEDİK HAMLE- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİNE ÇILDIRDI

Ozan'ın bu hamlesi ajansta panik havası estirirken, Doruk'un asistanını ajansa göndermesi yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

'Bu zavallı adamda şimdiye kadar yarattığımız herkesten daha fazla ekmek var'

Ozan'ı evinde ziyaret eden Sitare, dernek toplantısını bahane ederek kendi yarattığı fenomene emirler yağdırdı. Ozan ise 'Bana seçimini yap demiştin, ben sana meydan okumayı seçtim' diyerek resti çekti.

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Ozan'ın 'Senin suyun ısınıyor... Senin suyunu İpek ısıtıyor' sözleriyle çılgına dönen Mine, Salih'e hesap sordu.

'Benim sevgilimin altında spor arabası yok belki ama adam dedim. Onlar gidi değil dedim. Adam gibi adam dedim'

'O KADIN SAĞLAM PABUÇ DEĞİL'

Asistanı Pınar aracılığı ile Ozan'a ulaşan Doruk, beklediği karşılığı buldu. Ozan ve Doruk, Sitare'ye karşı güçlerini birleştirdi.

Dedesi, Zeynep'i Sitare'yekarşı uyardı.

Reklam kampanyaları birer birer askıya alınan Ozan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile yaşanan krizin önüne geçti.

Ozan'ın her zamanki gibi sözünden çıkmadığını düşünen Sitare, onu Doruk ile işbirliği içinde görünce büyük şok yaşadı.

DORUK VE OZAN'DAN İŞ BİRLİĞİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gözden Kaçmasın Erkan Petekkaya: Kadir benim için büyük bir riskti ama bu riski göze aldım Haberi görüntüle

'BEN YALAN BİLMEM ZEYNEP'

Etrafında olup bitenlerden kendisini korumaya çalışan Sitare, Zeynep'i kendi tarafına çekmeye çalıştı ve bunda başarılı oldu.

'Yalandan ve entrikadan hiç anlamam. Elime yüzüme bulaştırırım' diyen Sitare, elini güçlendirmek için her yolu denedi.

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DORUK GERÇEĞE ÇOK YAKLAŞTI

Zeynep'i evine bıraktığı sırada Kadir ile karşılaşan Sitare, Kadir'in 'Ben üst katta dünyayı gezen adamı gördüm' sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

Bu sırada Sitare'nin yokluğunu fırsat bilen Doruk ise baba evine gitti. Evin her köşesinde Ardıç Somer'e ait bir iz aradı.

'SENİ SEVİYORUM ENİŞTE'

Zeynep, eniştesi Fevzi ile uzun süredir ertelediği konuşmayı yaptı. Ona olan kırgınlıklarını anlatan Zeynep, 'kızmak çok başla, sevmek çok başka... Ben seni seviyorum enişte' dedi. Onun bu sözleri Fevzi'yi duygulandırırken, belki de ilk defa kendisiyle yüzleşmesine neden oldu.

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SİTARE'DEN YENİ PLAN

Doruk'un babasına ulaşmasını engellemeye çalışan Sitare, Ardıç'ı gizlice İsviçre'ye kaçırmanın yollarını aramaya başladı.

Zeynep ile Sitare arasındaki köprüyü yıkmayı kafaya koyan Doruk genç kız ile iletişime geçebilmek için onu evinden almaya gitti.

Tesadüf eseri Kadir ile tanışan Doruk, ondan babasıyla ilgili şoke eden sözler duydu.

Sitare'ye kahvaltıya gittikleri gün Ardıç'ı evde gördüğünü söyleyen Kadir, anlattıkları ile Doruk'u şaşırttı.

KADİR'DEN YARDIM İSTEDİ

Doruk, Kadir'i de yanına alarak babasını bulmak için Sitare'nin evine gitti.

Kadir'in tarif ettiği odaya yönelen Doruk, kilitli kapıların ardında elleri ve ağzı bağlanarak hapsedilen babasını buldu. Ozan yıllarca bu gerçeği kendisinden saklayan Sitare'yi 'sen korkunç bir insansın' diyerek terk etti.

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Bütün dünyası bir anda başına yıkılan Sitare, teselliyi Kadir'de buldu.

Babası ve Sitare'yi birbirlerine sarılmış halde gören Zeynep, şaşkına döndü.