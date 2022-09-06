Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

“O Kız” Eylül’de Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin afişi yayınlandı…

Güncelleme Tarihi:

#O Kız#Kanal D#Erkan Petekkaya
“O Kız” Eylül’de Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin afişi yayınlandı…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 16:34

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen ve Eylül’de ekrana gelmeye hazırlanan dizisi O Kız’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizinin afişi yayınlandı.

Herkesin kalbine dokunacak bir hikâye ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yayınlanan afişi sosyal medyada da büyük büyük ilgi gördü.

 O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

“O Kız” Eylül’de Kanal D’de…Merakla beklenen dizinin afişi yayınlandı…


O Kız Eylül’de Kanal D’de…

Gözden Kaçmasın

Erkan Petekkaya yeni rolünü anlattı: Zekâ yaşı 5Erkan Petekkaya yeni rolünü anlattı: Zekâ yaşı 5Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#O Kız#Kanal D#Erkan Petekkaya

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel