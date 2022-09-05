Erkan Petekkaya yeni rolünü anlattı: Zekâ yaşı 5

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Kanal D’nin yeni dizisi “O Kız”ın çekimleri devam ediyor. Erkan Petekkaya dizide ‘Kadir’ rolüne hayat veriyor. Başarılı oyuncu, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun zekâsına sahip Kadir’i gerçekçi yansıtabilmek için bu tarz rahatsızlıklar yaşayan hastalar ve yakınlarıyla görüştü.

MELEKLERLE TANIŞTIM

Erkan Petekkaya yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: “Öncelikle uzman doktorlarla görüştüm. Bu tarz zihinsel rahatsızlıklarla ilgili bilgiler edindikten sonra birkaç arkadaşımın derslerine katıldım, sohbetler ettim. Anlamaya, yakınlarını hissetmeye çalıştım. Kadir sayesinde meleklerle tanışma imkânım oldu. Buradan hepsine teker teker çok teşekkür ederim.”

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Yakında ekranda

Senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği “O Kız”ın oyuncu kadrosunda Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Macit Koper, Asiye Dinçsoy ve Orhan Kılıç da yer alıyor. Dizi çok yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.