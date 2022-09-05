Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Erkan Petekkaya yeni rolünü anlattı: Zekâ yaşı 5

Güncelleme Tarihi:

#Erkan Petekkaya#O Kız#Kanal D
Erkan Petekkaya yeni rolünü anlattı: Zekâ yaşı 5
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:18

Erkan Petekkaya, Kanal D’nin “O Kız” dizisinde 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun zekâsına sahip olan bir adam rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

Kanal D’nin yeni dizisi “O Kız”ın çekimleri devam ediyor. Erkan Petekkaya dizide ‘Kadir’ rolüne hayat veriyor. Başarılı oyuncu, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun zekâsına sahip Kadir’i gerçekçi yansıtabilmek için bu tarz rahatsızlıklar yaşayan hastalar ve yakınlarıyla görüştü.

MELEKLERLE TANIŞTIM

Erkan Petekkaya yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: “Öncelikle uzman doktorlarla görüştüm. Bu tarz zihinsel rahatsızlıklarla ilgili bilgiler edindikten sonra birkaç arkadaşımın derslerine katıldım, sohbetler ettim. Anlamaya, yakınlarını hissetmeye çalıştım. Kadir sayesinde meleklerle tanışma imkânım oldu. Buradan hepsine teker teker çok teşekkür ederim.”

Haberin Devamı

Yakında ekranda

Senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği “O Kız”ın oyuncu kadrosunda Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Macit Koper, Asiye Dinçsoy ve Orhan Kılıç da yer alıyor. Dizi çok yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erkan Petekkaya#O Kız#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa