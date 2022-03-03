Nur Sürer: Annem Feride gibiydi

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KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız”da Nalan’ın baskıcı annesi Feride’ye hayat veren Nur Sürer, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “Dur Bi Dinle”ye konuk oldu.



Samimi açıklamalarda bulunan Sürer, “Annem otoriterdi, biraz Feride gibiydi. Ben de disiplinli bir çocuk oldum; toparlayıcı, iş bitirici, titiz. Her ailede biri oluyor genelde, bizim ailede bu ben oldum” dedi.



Dayıları ve anneannesinin yaşadığı İsviçre’ye gittiğini ama dayanamayarak 4 yıl sonra döndüğünü de anlatan sanatçı, “Çok fazla uyum sağlayamadım. Her şey ölçülü biçili. Ne kadar sıkıldığımı gördüm. Oğlum Londra’da, onun yanına gittiğimde de 10-12 gün sonra dönmek istiyorum” dedi.

Bülent Kayabaş ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Nur Sürer, oğlu Ümit Kayabaş’ın da kendisi gibi düzenli olduğunu anlattı: “Önceleri daha da titizdim. Temizlik yaptıysam, kızardım oturmayın diye. Ümit, sekiz senedir İngiltere’de yaşıyor. O da düzenli, yemek yapan bir çocuk.”

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HİÇ KENDİM GİBİ BİRİNİ OYNAMADIM

1979 yılında sinemaya “Bereketli Topraklar” filmiyle başlayan ve filmografisinde Oscar ödüllü “Umuda Yolculuk”, “Yılanların Öcü” gibi sayısız başyapıt bulunan Nur Sürer, bugüne kadar kendisi gibi birini oynamadığını söyledi.

“Kırsal kesimden tanımadığım kadınları da oynadım” diyen Sürer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben şehir çocuğuyum sonuçta. ‘Bereketli Topraklar’da Adana’da işçi kadını oynadım. ‘Derman’da bir Kürt kadını oynadım. O zaman Anadolu’da çok film çekiliyordu. Çok gidiyorduk, üniversite gibi oldu benim için. Bu coğrafyayı tanıma imkânı yarattı bana.”





Futbolu çok sevdiğini de anlatan usta oyuncu, “Koyu Beşiktaşlıyım” dedi.

Çok şanslı bir oyuncu olduğunu da belirten Nur Sürer, “Mesleğe iyi bir yönetmenle, Erden Kıral’la başladım. Yönetmen benim için çok önemli. Kafama uymayan hiçbir işte çalışmıyorum ben” dedi.