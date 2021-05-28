Camdaki Kız Feride kim, hikayesi nedir? Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Camdaki Kız, ekranlarda yer aldığı her Perşembe izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin en çok merak edilen karakterlerinden olan Nalan’ın annesi rolündeki Feride’nin hikayesi ise takipçiler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Bunun yanında Feride’yi oynayan usta oyuncu Nur Sürer’in hayatı da merak edilen konulardan biri oldu. İşte Camdaki Kız Feride’nin dikkat çeken hikayesi ve Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in hayatı…

CAMDAKİ KIZ FERİDE KİM, HİKAYESİ NEDİR?

Dizinin ilk bölümlerinde esas kız Nalan’ın annesi olarak bilinen Feride’nin, geçmişten gösterilen sahnelerle aslında ananesi olduğu ortaya çıkar. Feride’nin kızı Sema karakteri, yani Nalan’ın annesi, başına gelen bir talihsizlik sonucu hamile kalmıştır. Ailesinden bunu saklamayı başarırken, erken doğum sırasında tüm gerçekler ortaya çıkmış ve Nalan’ı doğururken hayatını kaybetmiştir. Hastanede aldığı haberlerle sarsılan Feride, kızını koruyamadığı için kendisini hiç affetmez ve Nalan’ın başına da aynı şeyler gelmesin diye üzerine titrer, hatta takıntı haline getirir. Nalan’a korse takması, kilo alıp annesi gibi hamileliğini saklayamasın diye gram gram ölçülerinden haberdardır. Evlenmeden önce aynı yanlışı Nalan da yapmasın diye kendisi yıkar ve Nalan’ın vücudundaki her zerreyi ezbere bilir. Yani Camdaki Kız Feride’nin hikayesi aslında aynı zamanda kızını hazin bir sonla kaybeden annenin içten içe feryadıdır.

CAMDAKİ KIZ’IN FERİDE’Sİ NUR SÜRER KİMDİR?

Camdaki Kız Feride olarak son zamanlarda herkesin konuştuğu usta oyuncu Nur Sürer, 21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinemaya adım attı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.

İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

İlk evliliğini ise 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Ardından Sarp Kuray ile evlendi. Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

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