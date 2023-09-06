'Normal çocuk olamadım' Gülce'yi ailesinden alacaklar mı?

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde;

Yayılan görüntülerin ardından ablası Gece’ye destek olan Gülce hayatında yeni bir sayfa açtı. Özgür, Gece'ye tepki gösteren kalabalığı dağıttı.

GÜLCE ABLASINI KORUDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gece ve Gülce’nin videosunu izleyen Cem eşini hemen eve çağırdı. Verda da görüntüleri izledikten sonra büyük panik yaşadı.

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Videonun etkisinden çıkamayan Gece’ye Özgür destek oldu.

Eve gidip ailesiyle konuşan Gece, görüntüleri menajerin yüklediğini söyledi. Olanlara anlam veremeyen Gece, menajerin oyununa geldiğini anladı.

Kardeşimi koruyamadım, çok özür dilerim

Yaşanan olayların ardından Harun, Cem’i sörf kulübüne çağırdı ve kızlarının kursa gelmemeleri gerektiğini söyledi. Cem ise Harun’a sert tepki gösterdi.

Menajer Semih’in peşine düşen Özgür ondan hesap sordu. Otele gelen Cem de menajeri darp etti.

Tek başına kalan Verda’nın yanına Fatma Baba koştu.

Her şey üst üste geldi. Önce aldatıldığımı öğrendim sonra da video olayı... Hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim

Harun ise Gece’yi ve ailesini sosyal hizmetlere şikayet etti. Olgun Ailesi'nin kızları Gülce’ye bakamadıklarını söyledi.

Alican’la flört eden Gülce, sevgilisini sahile yürüyüş yapmaya çağırdı. Alican ise arkadaşlarıyla sinemaya gideceğini söyleyip, Gülce’yi de davet etti. Gülce de teklifi kabul etti.

Montajla kardeşine kötü davrandığı görüntüleri tekrar tekrar izleyen Gece bunalıma girdi.

Özgür ise Gece’yi bir an yalnız bırakmadı. Zor günleri atlatması için Gece’ye destek olan Özgür ‘mutlaka bir yolunu bulacağım’ sözleriyle arkadaşının yanında oldu.

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Özgür ve Gece’yi sarmaş dolaş gören Miro tepki ile karşılaştı. Gece menajerin verdiğini kağıda imzayı ‘senin yüzünden attım’ sözleriyle eski sevgilisine yüklendi.

Sera’nın evinde buluşan Özgür, Berkay ve Gece gerçekleri ortaya çıkarmak için biz çözüm yolu aradı. Ekip videonun orijinal halini bulmaya karar verdi.

Avukattan destek alan Cem, sözleşme imzalandığı için hiçbir şey yapamayacaklarını eşine söyledi.

Menajer Cem’in tepkisinden sonra Harun’un yanına gitti ve projeden çekilmek istediğini söyledi. Harun ise ona karşı çıktı.

Cem ile Verda evde büyük bir tartışma yaşadı. İkilinin kavga ettiği anda sosyal hizmetler uzmanı geldi.

Nurdan Özdemir, sosyal hizmetler uzmanıyım. Kızınız Gülce için buradayım

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Gülce ise ablası Gece ile Alican’ın yanına gitti. Sinemaya gitmeye karar veren Gülce yeni bir sınavdan geçti.

Kalabalık ortamlarda panik yaşayan Gülce ablasının desteğiyle AVM’ye girdi.

Alican ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Gülce zor anlar yaşadı. Birçok ilk imza atan Gülce sinema salonuna girdi. Film başlarken panik atan geçiren Gülce koşarak salonu terk etti. Tek başına kalan Gülce’nin yardımına ablası koştu. Alican ise arkadaşlarıyla gitmeyi tercih etti.

Gece, normal çocuk olamadım. Onlar gibi film izlemek istedim. Normal olamadım, normal olmak istiyorum

Sosyal hizmetler uzmanı Cem ve Verda’yı sorguya çekti. Kızları hakkında bilgi alan yetkili Olgun Ailesi’nden tepki gördü.

ÖZGÜR MONTAJSIZ GÖRÜNTÜLERİ ALDI -İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Sera ve Berkay menajer Semih’i oyuna getirdi. Semih’in oda kartını alan Berkay, Özgür’e teslim etti.

Özgür videonun montajsız halini bulmak için menajerin odasına girdi. Görüntülere ulaşmaya çalışan Özgür zor da olsa istediğini elde etti.

Kardeşinin sinemada yaşadığı kötü anları unutturmak için Özgür’den yardım isteyen Gece, sahile açık hava sineması kurmasını rica etti.

Sosyal hizmetler uzmanı Gülce’nin ailesini araştırmayı sürdürdü. Harun’un yanına giden yetkili Gülce’nin durumunu sordu. Harun ise yanlış bilgiler verip görevlinin kafasını karıştırdı.

Açık hava sinemasını görünce çok mutlu olan Gece, Özgür’e teşekkür etti. İkilinin romantik anları ekranlara yansıdı.

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MİRO GÖRÜNTÜLERİ ÇALDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gizlice Özgür’ün evine giren Emir, Gece’nin kardeşi Gülce ile arasında geçen görüntülerin montajsız halini aldı.

Daha sonra Ceren ile buluşmaya giden Emir, duydukları karşısında şoke oldu:

Artık her şeyi biliyorum Emir, bana çarpan sendin

Eve girince usb belleğinin çalındığını gören Özgür ne yapacağını bilemedi.

Aile ve sosyal hizmetlerden gelen görevliler Olgun Ailesi’nin kapısına dayandı.

Dönence'NİN 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI