Nevra Serezli: Akıllı kadın erkeğe istediğini yaptırır

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Tiyatro ve sinemanın efsane ustalarından Nevra Serezli, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuştu. 2013 yılında vefat eden usta oyuncu Metin Serezli ile 45 yıl süren mutlu bir evlilik yaşayan Serezli, ilişkiler hakkında tavsiyelerde bulundu: “45 yıl beraberdik Metin ile. Uzun ve güzel bir ilişki için birinci ve en önemli kural ne olursa olsun yatağa küs girmemek. Ben akıllı bir kadının isterse erkeğine her şeyi yaptırabileceğine inanıyorum. Eşiniz sabit fikirli ise alttan alta işleyeceksiniz onu, sanki kararları kendi alıyormuş gibi hissettireceksiniz. Bunu güzel sözle mi, bir gecelikle mi, dolma sararak mı yaparsınız orasını bilemiyorum, sizin hayal gücümüze bırakıyorum.”

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GUPSE VE YASEMİN’İ BEĞENİYORUM

Nevra Serezli günümüzdeki kadın komedyenlerden en çok Gupse Özay ve Yasemin Sakallıoğlu’nu beğendiğini açıkladı: “Bugünün komedisine bakınca eskiye oranla daha kolay gülünüyormuş gibi hissediyorum. Biz Deve Kuşu Kabare’de bir esprinin üzerinde günlerce çalışırdık. Ama kabiliyet olarak Gupse Özay’a hayranım. Gupse benim kafada bir komedyen. Durum, komedisi yapıyor, biraz kalın çizgili bir tipleme de yapsa o kadar inanarak oynuyor ki inandırıcı kılıyor. Yasemin Sakallıoğlu da çok yaratıcı biri.”

‘SİHİRLİ ANNEM’İN YAPIMCILARINA KIRGINIM

Fenomen dizi “Sihirli Annem”de Dudu karakterine hayat veren usta oyuncu, 17 yıl aradan sonra yeniden çekilen dizinin yapımcılarına kırgın olduğunu da dile getirdi: “Yeniden çekilen ‘Sihirli Annem’ dizisinde yaşlandık diye olmadık herhalde. Bize hiç bahsedilmemesine ben kırıldım. ‘Biz yeni bir oluşum içinde yeni bir cast’la yolumuza devam edeceğiz, aklınıza bir şey gelmesin’ telefonu o kadar hoş bir jest olurdu ki! Bir tek bana değil bütün ekipte hiç kimsenin aranmaması bana biraz acıtıcı geldi. Kaç senemizi verdik çünkü. Tabii ki başkaları da oynasın, tabii ki yeni bir anlayışla yapılsın, yeni yorumlar katılsın. Orada değilim. Hiç söylenmemesi, hiç haber verilmemesi zor geldi.”

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Yapay zekâm çok yerinde

“Ağaçlar Ayakta Ölür” ve “Veda” adlı iki tiyatro oyununu art arda farklı sahnelerde oynayan Nevra Serezli “Yapay zekâm

çok yerinde. Bazen ben bile kendimi bile çözemiyorum. İlk kelimeden sonra hangi oyunu oynuyorsam akıp gidiyor.

Herhalde konsantrasyon meselesi” diye konuştu.