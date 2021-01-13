Neslihan Atagül'den korkutan haber
Sefirin Kızı dizisinde rol alan Neslihan Atagül'den korkutan bir haber geldi. Başarılı oyuncu Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ve 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.
Muğla'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başarılı başrol oyuncusu Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.
Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.
Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.
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