Nefes-Yer Eksi İki Avrupa'da 51 şehirde gösterimde

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Vatanı için kahramanca mücadele verip hayatlarını ortaya koyan askerlerin hikâyesi Avrupa’nın 10 ülkesinde ve 51 şehrinde izleyicisiyle buluştu.



1993 yılının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en zorlu ve çetin şartlarında kesişen hayatları konu alan filmin başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat yer alıyor.

Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan film Almanya, Azerbaycan, Belçika, Danimarka, İngiltere, Norveç, Avusturya, Fransa, Hollanda ve İsviçre’de vizyonda.

Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği, senaryosu Hakan Evrensel’e ait olan filmi Ozan Uzunoğlu yönetti.

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İki bin metre yükseklikteki bir karakolda geçen ve bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyan yapım, her ne pahasına olursa olsun görevini bir an bile bırakmayan onurlu askerlerin hikâyesini anlatıyor.