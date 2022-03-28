Nadide Sultan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nadide Sultan’ın eşi kimdir? İşte detaylar

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Nadide Sultan ve eşi Hakan Yonat’ın kim olduğu araştırılıyor. Konyalım şarkısı ile hafızalara kazınan ve birçok projeye imza atan Nadide Sultan, üç yıllık birlikteliğin ardından ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile nikah masasına oturmuştu.

NADİDE SULTAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Nadide Sultan, 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamlayan Nadide Sultan, o yıllarda müzikle iç içeydi. Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik mekanlarda vokal ve solistlik yaptı. Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokal yapmıştır. Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca 2001 yapımı Çifte Bela dizisinde oynadı, bu dizide Ayşe Tolga ile başrolü üstlendi. TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2009 yılından itibaren, yarım bırakmış olduğu Üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu.

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2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan Albümünü yayınladı. Bu albümde Nadide sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluştu. Eğitimine de devam eden Nadide son olarak masterını Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden 2014 yılında tamamlamış ve şu anda Haliç Üniversitesinde Türk Müziği bölümünde doktora yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl bestesi kendisine ait dijital single çalışması Anlayan Anlar'ı dinleyenlerine buluşturan sanatçı, 2014 yılında ikinci single çalışması "Vazgeç Kalbim"i ve son olarak 2016 yılında üçüncü single çalışması "Kalbimin Sahibi"ni müzik severlere sundu. Nadide Sultan, üç yıldır birlikte olduğu ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile tarihinde nikah masasına oturdu.

Ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile Nadide Sultan’ın bu evlilikten Kaan isimli bir oğlu vardır.