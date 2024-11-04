Müzik dünyasının efsane ismi hayatını kaybetti

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Michael Jackson'ın Thriller albümünün yapımcılığını üstlenen ve Frank Sinatra ve Ray Charles gibi sayısız sanatçının kariyerine imza atan ABD'li müzik devi Quincy Jones 91 yaşında hayatını kaybetti.

Jones'un basın sözcüsü Arnold Robinson, efsane yapımcının dün gece Los Angeles'ın Bel Air bölgesindeki evinde ailesinin yanında öldüğünü söyledi.

Quincy Jones’un ailesi de yaptığı açıklamada “Bu gece, dolu ama kırık kalplerle, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini paylaşmak zorundayız. Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibisinin bir daha asla gelmeyeceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Jones, dünkü son Instagram paylaşımında kızı Tina Jones'a mutlu yıllar dilemiş ve baba kız birlikte verdikleri mutlu bir pozu paylaşarak “Tina Beena'mın doğum günü kutlu olsun! Baban olduğum için çok gururluyum! Kocaman sarılıyorum, seni sonsuza dek seviyorum” yazmıştı.

Jones, Hollywood'da başarılı olan ilk siyahi yöneticilerden biri olarak ve olağanüstü bir müzikal katalog biriktirerek gösteri dünyasının zirvesine yükseldi.

Jones, dönemin başkanı Bill Clinton'ın ilk açılış kutlamasını organize etti ve 1985'te Afrika'daki açlık yardımı için We Are The World'ün dönemin tüm yıldız şarkıcıları tarafından seslendirilmesi sağladı.

We Are the World'ün ortak bestecisi olan ve yardım plağında yer alan şarkıcılar arasında bulunan Lionel Richie, Quincy Jones'u daha sonra “usta orkestratör” olarak adlandıracaktı.

Efsane müzik yapımcısının onur ve ödüllerinin listesi 2001 tarihli otobiyografisi 'Q'da tam 18 sayfayı doldurmuştu: Jones o döneme kadar 27 Grammy (daha sonra buna bir Grammy daha eklenmişti), iki onursal Akademi Ödülü (Oscar) ve “Roots” için bir de Emmy...

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Jones ayrıca Fransa'dan Legion d'Honneur, İtalya Cumhuriyeti'nden Rudolph Valentino Ödülü ve Amerikan kültürüne katkılarından dolayı Kennedy Center'dan da takdirname almıştı.

Quincy Jones'un müzikal yolculuğunu anlatan 1990 yapımı bir “Listen Up: The Lives of Quincy Jones” bulunuyor. Usta müzisyenin oyuncu kızı Rashida Jones da 2018’de babasının hayatını anlatan bir film çekmişti.

Üç kez evlenen, bir dönem de ünlü Alman oyuncu Nastassja Kinski’le birliktelik yaşayan Quincy Jones'un Rashida Jones da dahil olmak üzere 7 çocuğu vardı.