Büyük aşkta mutlu son! Ünlü çift nişanlandı

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“Vampire Diaries” dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Nina Dobrev, olimpiyat altın madalyalı snowboardcu sevgilisi Shaun White’la nişanlandı.

HER ŞEY FİLMLERDEKİ GİBİYDİ

Çiftin nişanlandığı Instagram’da paylaştıkları fotoğraflarla duyuldu. Shaun White, sevgilisi Nina Dobrev’e büyük bir sürpriz yaptı, ona bir film sahnesini aratmayacak romantik bir ortam hazırlayarak evlenme teklif etti.

38 yaşındaki altın madalyalı şampiyon sporcu ve yıldız oyuncu dün Vogue dergisinde yayınlanan röportajlarında evlilik teklifinin bu ayın başlarında gerçekleştiğini açıkladı.

Ünlü çift haber duyulduktan sonra kendi Instagram hesaplarından bu özel anın fotoğraflarını yayınlayarak güzel haberi hayranlarına müjdeledi.

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Shaun White fotoğrafları “EVET dedi” yazarak paylaşırken altına bir yüzük ve sonsuzluk emojisi ekledi. 35 yaşındaki Dobrev ise “Erkek arkadaş öldü! Merhaba nişanlı” yazarak mutluluğunu paylaştı.

Dobrev de paylaşımını tıpkı Shaun White gibi yüzük ve sonsuzluk emojileriyle süsledi.

White, Dobrev'i New York'taki lüks restoran Golden Swan'da Anna Wintour'la samimi bir Vogue yemeğine davet edildiğini düşünmesi için kandırdı, ancak Dobrev merdivenlerden yukarı çıktığında sevgilisini gül yaprakları ve odaya yerleştirilmiş mumlarla beyaz çiçekli bir kemerin altında dururken gördü.

SÜRPRİZ TEKLİF AYAKLARINI YERDEN KESTİ: ŞOKA GİRDİM

“Şoka girdim. Öylece donup kaldım ve ona bakakaldım” diyen Dobrev, teklife “Evet” diye cevap vermek isterken heyecandan sürekli ‘Hayır!’ diye bağırdığını söyledi.

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Güzel oyuncu sonunda heyecanını yenip evet demeyi başardı ve Shaun White beş karatlık Lorraine Schwartz marka nişan yüzüğünü Dobrev’in parmağına taktı.

Nina Dobrev evlenme teklifi sırasında heyecan ve mutluluktan neredeyse bayıldığını ama yine de Shaun White’ın ona fısıldadığı muhteşem aşk sözlerini hatırladığını da itiraf etti.

NİŞAN PLANINI HER ŞEY MÜKEMMEL OLSUN DİYE ERTELEMİŞ

Bu özel anları baş başa yaşadıktan sonra çiftin arkadaşları sonunda onlarla restoranda buluştu ve gece 1'e kadar nişanlarını kutladılar.

Romantik aşkı Shaun White röportajda uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına aylar önce yaz tatili için Güney Afrika'ya gittiklerinde evlenme teklif etmeyi planladığını ancak planlarının çeşitli nedenlerle bozulduğunu da itiraf etti.

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ONU DEĞİL GÜZEL SEVGİLİSİNİ TANIDILAR

Çiftin aşkı ilk olarak Nisan 2020'de ortaya çıkmıştı. Ancak tanışıklıkları 2019'un sonlarında her ikisinin de sunum yaptığı Florida'daki motivasyon konuşmacısı Tony Robbins için düzenlenen bir etkinliğe dayanıyor.

White, daha sonra kendisiyle akşam yemeği yemeyi kabul eden Nina Dobrev için “Aslında onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum” dedi.

Üstelik White, bu ilk yemekte restorandaki personel ondan çok Nina Dobrev’i gördükleri için heyecanlanınca egosunun zedelendiğini söylemişti.

BABA OLMAK İSTİYOR

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Dobrev, Mayıs 2020'de, snowboard şampiyonu şakayla karışık korkmuş bir şekilde bakarken elinde bir makas tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak ilişkilerini Instagram'da resmileştirdi.

White o zamandan beri çocuk sahibi olmak için sabırsızlandığını söyledi ve Ocak 2022'de Us Weekly 'ye “Baba olmayı çok isterim” dedi.

Nina Dobrev daha önce 2011-2013 yılları arasında Vampire Diaries dizisindeki rol arkadaşı Ian Somerhalder ve 2015-2016 yılları arasında da Bridge of Spies filminde rol alan Austin Stowell ile birlikte olmuştu. Güzel yıldız 2017’de de Glen Powell’la kısa bir ilişki yaşadı.

Shaun White’ın en bilinen ilişkisi ise 2014'ten 2019'a kadar süren, ünlü şarkıcı Sarah Barthel’le yaşadığı aşk.

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