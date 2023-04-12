Mutluluk fotoğraflarda kaldı: Anlaşmalı olarak boşanıyoruz!

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Dizinin yeni bölümünde;

Zeynep ile Ateş'in konuşmasını duyan Deniz, kocası tarafından defalarca aldatıldığını öğrendi.

Öfkeden çılgına dönen Deniz, çocukluk arkadaşı Avukat Mahir'i arayarak boşanma protokolü hazırlattı.

Ateş'i arayarak eve geleceğini haber veren Deniz, boşanmak istediğini söyledi.

Deniz'in bu isteği Ateş tarafından kabul görmedi.

Madem anlaşarak boşanmayacaksın benimle, savaşırız ozaman!

Çiftlik için Ali ile birlikte alışverişe çıkan Deniz, kartlarına ve hesaplarına bloke konulduğunu öğrendi.

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Yaşadığı şokun ardından Ateş'i arayan Deniz, hesap sormak yerine akşam lansmana geleceğini söyledi.

Lansman öncesi Zeynep ile konuşan Deniz, gerçekleri bildiği halde sustuğu için kardeşine kızdı.

Gecenin sonunda basının karşısına çıkan ikiliden Deniz, bomba etkisi yaratan bir açıklama yaptı.

Biz Ateş ile birlikte medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Sağ olsun Ateş de bu süreçte çok olgun davrandı ama biz her şeyden önce anne babayız. Bizi bir arada görebilirsiniz...

Karısının beklenmedik açıklaması ile neye uğradığını şaşıran Ateş ise "Neler olacağını zaman gösterir" demekle yetindi...

Bankadan çekeceği kredi için Ateş'i kefil gösteren Deniz, kocasının imzasını taklit etti.

Narin'in gazı ile büyük bir oyuna gelen Ali, para karşılığı çiftliğin yasa dışı işler için kullanılmasını kabul etti. Çok geçmeden ilk emanetler depodaki yerini aldı.

Çiftlik için gerekli ne varsa satın alan Ali, 'parayı nerden buldun?' diye soran ablalarına avans aldığını söyledi.

Kardeşinin sözlerine inanan Deniz, vakit kaybetmeden çiftliği yeniden ayağa kaldırmak için işe koyuldu.

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Zeynep ile Deniz'in arasındaki soğukluğu fark eden Mahir, Ali'yi ortamdan uzaklaştırdı.

Kardeşiyle konuşup, sorunu halleden Deniz ona Ateş'in imzasını taklit ettiğinden bahsetti.

Banka görevlisinin aramasıyla Deniz'in kredi başvurusu yaptığını öğrenen Ateş, hiçbir sorun yokmuş gibi davrandı ve Kefken'e gitmek için yola çıktı.

Anne ve babasının boşanacağı haberini televizyondan öğrenen Rüya, evden kaçtı.

Serendere saklanan Rüya, annesini karşısında görünce babasına ve evine dönmek istediğini söyledi.

Büyüyünce de seni anlamayacağım ve seni hiç affetmeyeceğim anne!

Bankaya giderek eksik imzaları tamamlayan Ateş, Deniz'i konuşmak için sahildeki restorana çağırdı.

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"İmzamı takit etmişsin... Bu yaptığının suç olduğunu biliyorsun değil mi? Merak etme o krediyi alacaksın... Ben de bunu yaptığını unutacağım..." diyerek Deniz'i beklemediği anda köşeye sıkıştıran Ateş, bunun için bir şartı olduğunun sinyallerini verdi.