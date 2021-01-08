Mustafa Tohma kimdir ve kaç yaşında? Seren Serengil ile evlenen Mustafa Tohma'nın biyografisi ve hayatı
Mustafa Tohma'nın hayatı Seren Serengil'in yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Arkadaşı Mustafa Tohma’dan evlilik teklifi alan Seren Serengil sosyal medya hesabından cevabının evet olduğunu duyurdu. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çiftin evlilik haberi magazin gündeminde yankı yaratırken Mustafa Tohma'nin hayatı da merak konusu oldu. Kendi mesleği olan çiftçiliğe devam eden Tohma, ziraat fakülte mezunu ve mısır, buğday, hayvan yemi üretiyor. Peki, Mustafa Tohma kimdir? İşte, o isimle ilgili ayrıntılar.
Mustafa Tohma ve Seren Serengil'in evlilik haberi magazin haberlerinde yer aldı. Geçtiğimiz yıldan beri beraber oldukları konuşulan çiftin adı bir süre önce Seren Serengil'in yanında çalışan hizmetlisinin uğradığı darp iddialarında yer almıştı. Hatay Antakya doğumlu olan ve yaşamına orada devam eden Mustafa Rahman Tohma bir kaç defa modellik yapmış.
Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor..Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle