Müjde Ar Bodrum’daki kirli suya isyan etti

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Magazinsortie.com’un haberine göre, Bodrum Gündoğan Sahil Kooperatifi evlerinin kirli suyunun denize akıtıldığını öğrenen sanatçı, drone ile tespit ettirilen görüntüleri, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’ne haber verdi. Müjde Ar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Koyu bitirmek üzereler, her yer denize akıtıyor kirli sularını, Muğla Belediyesi’ne haber verdim. Hiçbir denetim yok, ceza yok. Herkes topu birbirine atıyor. Doğa ve çevre kirliliğiyle mücadeleye devam edeceğim.”