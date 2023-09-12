×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Müjde Ar Bodrum’daki kirli suya isyan etti

Güncelleme Tarihi:

#Müjde Ar#Bodrum#Gürültüsüz Yaşam Platformu
Müjde Ar Bodrum’daki kirli suya isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 11:00

2020 yılında Bodrum’da yaşadığı gürültü kirliliğinin ardından Gürültüsüz Yaşam Platformu’nu kuran Müjde Ar, bu kez çevre kirliliği için harekete geçti.

Haberin Devamı

Magazinsortie.com’un haberine göre, Bodrum Gündoğan Sahil Kooperatifi evlerinin kirli suyunun denize akıtıldığını öğrenen sanatçı, drone ile tespit ettirilen görüntüleri, Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’ne haber verdi. Müjde Ar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Koyu bitirmek üzereler, her yer denize akıtıyor kirli sularını, Muğla Belediyesi’ne haber verdim. Hiçbir denetim yok, ceza yok. Herkes topu birbirine atıyor. Doğa ve çevre kirliliğiyle mücadeleye devam edeceğim.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müjde Ar#Bodrum#Gürültüsüz Yaşam Platformu

BAKMADAN GEÇME!