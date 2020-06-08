Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş bulundu mu? Ayşe Altuntaş olayında son durum

4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Ayşe Altuntaş'ın kızı Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son görüştüğü isim olan Mehmet Taşdelen'in sözleri şüphelere neden oldu.

Canlı yayında annesinin 5 sen önce Mehmet bey ile bir ilişkisi olduğunu söyleyen Fadime Altundaş "Mehmet beyle 5 sene önce bir ilişkisi olmuş bende 1,5 sene önce öğrendim. Mehmet beyde evli ve 5 çocuğu var. Ama şu an ayrı olduklarını söylemişlerdi bana. Ama annem uzak bir yere gittiği zaman Mehmet beyden yardım alıyordu" açıklamaları ile yaşanan yasak aşkı gündeme getirdi.

MEHMET TAŞDELEN'İN ŞOKE ETKİSİ YARATAN SÖZLERİ

Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü olan Mehmet Bey, canlı yayına telefon ile bağlanarak dehşete düşüren itiraflarda bulundu. Mehmet Bey, ""Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel birliktelik yaşadığını itiraf eden kuzen Mehmet Taşdelen, yayından hemen sonra yaptığı açıklamalardaki tutarsızlık nedeniyle gözaltına alındı. Taşdelen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SÜRPRİZ GÖRGÜ TANIĞININ SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

4 Haziran 2020 Perşembe günü Atv ekranlarında ilk kez bir görgü tanığı konuştu. "Sık sık bu ormanlık bölgede görüyordum onları. Hatta bir, gün önce namaz kılarken, arkasından çok geçmeden de uygunsuz bir şekildeyken gördüm" diyen görgü tanığı çobanın sözleri herkesi şoke etti!