Müge Anlı’da aranıyordu: Arzu Aygün’un cesedi bulundu – Arzu Aygün’ün katili kim çıktı? İfadesi merak ediliyor

Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası, aynı zamanda sevgilisi olduğu öne sürülen Muhterem Cokşkun gözaltına alındı. Coşkun'un itirafı ardından Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Viyana'da doğup büyüyen Arzu Aygün, 35 yaşındaydı. 2 çocuk annesi olan genç kadın, yedi sene önce Avusturya'dan Samsun'a gelmişti. ''Kızım, ölü ya da diri Muharrem Bey'in yanında'' diyen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.