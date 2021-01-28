Müge Anlı’da aranıyordu: Arzu Aygün’un cesedi bulundu – Arzu Aygün’ün katili kim çıktı? İfadesi merak ediliyor
Yakınlarının bulunması için Müge Anlı’ya başvurduğu Arzu Aygün’ün öldürüldüğü ortaya çıktı. Arzu Aygün’ün cesedi ormanlık alanda cesedi bulundu. Aygün’ün hem akrabası hem de sevgilisi olan Muharrem Coşkun’dan itiraf geldi. Müge Anlı’nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti. İşte Arzu Aygün cinayetinin detaylar...
Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası, aynı zamanda sevgilisi olduğu öne sürülen Muhterem Cokşkun gözaltına alındı. Coşkun'un itirafı ardından Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Viyana'da doğup büyüyen Arzu Aygün, 35 yaşındaydı. 2 çocuk annesi olan genç kadın, yedi sene önce Avusturya'dan Samsun'a gelmişti. ''Kızım, ölü ya da diri Muharrem Bey'in yanında'' diyen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
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