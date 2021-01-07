Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Fox TV yayın akışı

Mucize Doktor izleyicileri her hafta yeni bölümleri yakından takip ediyorlar. Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Ferman Yiğit, Sinem Ünsal, Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı dizide Ali bu hafta da yeni maceralara atılacak. Fox TV yayın akışına göre perşembe akşamları ekrana gelen dizi aynı gününde yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM!

Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizinin 44. bölümü ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

23:55 Hepsi Benim

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