Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Fox TV yayın akışı
Mucize Doktor izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Yılbaşının ardından bazı dizilerin yeni bölümlere ara vermesinin ardından gözler Mucize Doktor dizisine çevrildi. 7 Ocak Perşembe Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. İşte merak edilen sorunun yanıtı
Mucize Doktor izleyicileri her hafta yeni bölümleri yakından takip ediyorlar. Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Ferman Yiğit, Sinem Ünsal, Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı dizide Ali bu hafta da yeni maceralara atılacak. Fox TV yayın akışına göre perşembe akşamları ekrana gelen dizi aynı gününde yayınlanacak.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizinin 44. bölümü ekrana gelecek.
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
23:55 Hepsi Benim
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