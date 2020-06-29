Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan ve Reha Özcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor'un yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi sorgulanıyor. İşte, 'Mucize Doktor'un yeni bölümü ne zaman?' sorusunun yanıtı...

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mucize Doktor dizisinin Başhekim Adil'i usta oyuncu Reha Özcan, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da rol arkadaşı Özge Özder'in yayınına konuk oldu. 'Mucize Doktor ne zaman başlayacak?' sorularına yanıt olabilecek bir açıklamada bulunan Özcan, yeni sezon çekimleriyle ilgili olarak "Yaz tatilinden sonra ikinci sezon olarak başlayacağız büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.

İlk sezonunu yaşarken pandemi süreci nedeniyle çekimlerine ara verilmek durumunda kalınan Mucize Doktor dizisinde, Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder'in ardından Damla karakteri ile diziye sonradan dahil olan Merve Dizdar da ayrılık yaşayan isim oldu.

İki ismin de senaryodaki hikayelerinin bitmesiyle birlikte diziye veda ettiği öğrenildi. Çekimlerin stoklu yapılması dolayısıyla ikilinin hangi bölümden itibaren dizide yer almayacağı henüz bilinmiyor.

Mucize Doktor seti temmuz ayı itibariyle yeni bölümler için motor diyecek.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.