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Mina Derman: Sahneyi okurken kafamda yaşıyorum

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#Mina Derman#Oyuncu#All
Mina Derman: Sahneyi okurken kafamda yaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 10:15

OYUNCU Mina Derman, All dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

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“İncir Ağacı”, “Baş Belası”, “Oğlum”, “Ben Bu Cihana Sığmazam” gibi ünlü yapımlarda rol alan Derman hayatına kendisinin yön verdiğini söyledi:

“Ben asla bir izleyici olmadım. Hayatımdaki her şeye yön veririm, yön veremediğim her şey beni rahatsız eder. Çok planlı ve programlı biriyim. Bunu hayatımın her noktasında etrafıma da hissettiriyorum.”

Derman “Bir karakteri canlandırırken onun duygusal dünyasına nasıl giriş yapıyorsun” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben sahneyi okurken kafamda her şey canlanıyor zaten. Kendimi oynayacağım karakterin yerine koyup kafamda yaşıyorum sahneyi. Böylelikle karakterin hissettiği duyguları bulmakta hiç zorlanmıyorum, kendimi oynayacağım karakter gibi hissetmeye başlıyorum hemen.”

SOSYAL MEDYAYI SEVİYORUM

Sosyal medyayla ilişkisini anlatan Mina Derman “Sosyal medyayı seviyorum. Bir şeyler paylaşmak hoşuma gidiyor. Bu platformun psikolojiyi bozduğu yaygın bir konu; ama benim etkilenmemin sebebi, olayları gereğinden fazla ciddiye almıyor olmam” dedi

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#Mina Derman#Oyuncu#All

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