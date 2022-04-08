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Midyeci Ahmet’in eski eşi Deniz Çelebi, Neler Oluyor Hayatta’ya konuştu!

#Midyeci Ahmet#Deniz Çelebi#Neler Oluyor Hayatta

Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına midyeci zinciri sahibi Ahmet Çiçek’in eski eşi Deniz Çelebi bağlandı.

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Ahmet Çiçek, eski eşinin dükkanının karşısına aynı isimle restoran açmış ve “Eski eşimin ailesi beni tehdit ediyor.” demişti. Hakkında çıkan iddialara Neler Oluyor Hayatta aracılığı ile cevap veren Deniz Çelebi, "Buradan Ahmet Bey’e bir şey söylemek istiyorum." diyerek sözlerine başladı. Ahmet Çiçek'e canlı yayında seslenerek "Sen ölen çocuğun için ağlıyorsun da iki tane çocuğun yaşıyor. Sen o iki çocuğuna sarılmayı bilmedin, bilemedin. İki tane çocuğun var, beş ayda iki defa bile görmedin." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sonra da "Çocuğunun rızkının önünde engel olan bir adamsın." sözleriyle devam etti.

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"Ahmet Bey’le evlendiğimizde bir liramız bile yoktu" diyen Deniz Çelebi, midyeci olan eski eşinin kendi restoranının karşısına aynı isimle restoran açması hakkında da konuştu. Ahmet Çiçek'in "Merkez şubeyi satmak istediği için önlem aldım." cümlesine de değindi. Bu iddiayı yalanlayarak "Ben boşanma protokolüme 'Ben yaşadığım sürece merkez şube bende, ben öldükten sonra çocuklarıma geçecek.' diye bir madde eklettim. Bunun düşünen bir kadın merkez şubeyi niye satsın?" dedi.

TETİKÇİ OLAYINI YENİ DUYDUM
Deniz Çelebi, tetikçi tutulduğu yönündeki iddia için ise "Ben çektiği videodan öğrendim konuyu, bu bir iddia. Savcılığa suç duyurusu yok. Bu konunun açığa çıkmasını ben Ahmet Bey’den daha çok istiyorum." dedi.

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#Midyeci Ahmet#Deniz Çelebi#Neler Oluyor Hayatta

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