Midyeci Ahmet’ten 2. ayıp

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Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek ile 10 yıllık eşi Deniz Çelebi, 4 ay önce Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı boşandı. Çiftin imzaladıkları protokolde markanın Beşiktaş’taki merkez şubesinin Deniz Çelebi’de kalması kararlaştırıldı. Ayrıca Beşiktaş’taki dubleks evin yarı hissesi Deniz Çelebi’de diğer yarısı Ahmet Çiçek’te kaldı. Ahmet Çiçek ilk olarak Beşiktaş’ta eşine bıraktığı dükkânın karşısına aynı isimle dükkân açtı. Sosyal medya hesabından, eşine kalan dükkânın kendi markasıyla bağlantısı kalmadığını iddia edip kötüledi. Bu olay ortaya çıkınca Midyeci Ahmet’ten ikinci hamle geldi. Eşiyle yarı yarıya bölüştükleri dubleks evdeki hissesini satılığa çıkarttı. Deniz Çelebi dün kendi dükkânında tezgâh başındaydı. Müşterileriyle tek tek ilgilenen Deniz Çelebi’ye özellikle kadınların desteği büyüktü. Deniz Çelebi yaşadıklarını şöyle anlattı:

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‘ÇOCUKLARA BIRAKACAKTI’

Boşandıktan sonra çok zor günler yaşadım. Restoranı devraldığımda bana ürün tedarikini kesti. Ben de kendim yapıp satmaya başladım. Kendi tedarik zincirimi kurdum. Daha başka bir şey yapmaz dedim. Ama sonra geldi karşıma dükkân açtı. Beni batırmak için elinden geleni yaptı. Benim iki çocuğumun babası, daha ne kadar kötü olabilir dedim. Dün de emlakçımız aradı. Ahmet’in evimizdeki yüzde 50 hissesini satılığa çıkardığını öğrendim. Biz anlaşmalı boşanırken çok iyi niyetliydim. Bu evi ben alacaktım. Ancak Ahmet ‘Benim de hissem olsun. Yarın çocuklara bırakacak bir ev olsun’ dedi. Ben de çocukların babası olduğu için kabul ettim. Evin fiyatı yüksek olduğu için benim kalan hisseyi alma şansım yok. Kira isterse verme durumum da yok. Çünkü dükkânı ayakta tutmak için borç para aldım. Eğer başıma bunlar da gelirse çocuklarımı alıp köyüme döneceğim.

‘ARTIK YALNIZ DEĞİLİM’

Beni her yerden sıkıştırıyor. Ama bu zor günlerimde bana çok insan destek oldu. Hiç tanımadığım kadınlar, erkekler arayıp destek verdi. Bu beni çok duygulandırdı. Ben tezgâhın başına geçtim. İnsanlar gelip benden midye yiyor. Bana manevi destek oluyorlar. Kendimi yalnız hissediyordum. Artık arkamda bir kadın ordusu var. Bu beni çok sevindirdi. Benim hakkımda bir açıklama yapmış. Anlattıklarının hepsi çarpıtılmış yalanlar. Ben hiçbir zaman boşanmak istemedim. Kendisi benden boşanmak istiyordu. Sürekli söylüyordu. Benim ailemden borç alarak bu işyerlerini açtık. Bunlardan hiç söz etmiyor.

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AĞLAYARAK KONUŞTU

Midyeci Ahmet Çiçek de hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı. Çiçek açıklamasında şunları söyledi: “Deniz Hanım benim için çok kıymetli, iki çocuğumun annesi. Her istediğini vermeme rağmen böyle bir konuyla gündeme gelmesi beni çok şaşırttı. Severek evlendiğim bir kişiydi. Çok da mutlu zamanlarımız oldu, sırt sırta çalıştık. Yoklukta evlendik. Hiçbir zaman onun hakkını yemedim. Evliliğimizde sorunlar oluyordu. Yunanistan’a şube açtık. Pandemi başladı. İşler kötüye gidiyordu. Deniz Hanım ve ailesi batacağımızı düşündü. Benden şubeleri istedi. O ve ailesi benden şubeleri almak istiyordu. Bu olaylar sonucunda boşanma kararı aldık. Yoklukta evlendiğim insan benim batacağımı düşünerek yolları ayırmak istedi. Bana bunu yaparak ihanet etti. Boşanma aşamasında onun koşullarını kabul ettim. Beşiktaş şubeyi istedi kabul ettim. 100 bin lira nafaka verdim. İsim hakkını istedi verdim. Şimdi de bu duruma düştük. Ben parayı bulunca karısını çocuğunu unutan bir insan olmadım. Böyle bir yapım yok.”

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‘ARTIK MEKÂNIMIZ BURASI’

DENİZ Çelebi’nin dükkânı dün müşteriyle doldu. Dükkâna gelenler “Deniz Hanım’a destek olmak için geldik. Karşımızda çocukları ile ayakta durmaya çalışan bir kadın var. Arkadaşlarıma da haber verdim. Onlar da Deniz Hanım’ın restoranından yiyecek. Elimizden geleni yapacağız. Eşinin karşı tarafa restoran açması çok komik” dedi.