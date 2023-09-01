Meryem Duymaz'dan yürek yakan paylaşım: Annen sana doyamadı

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Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler asrın felaketi olarak hafızalara kazındı. 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği depremde sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da Hatay'da kardeşleriyle birlikte enkaz altında kaldı.

Acısı unutulmuyor

Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duymaz'ın vefatı başta annesi olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü.

Depremde 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz oğlu Taha’nın doğum gününü sosyal medyada yayınlanan mesajla kutladı.

Acılı anne yaşasaydı 20 yaşına basacak olan oğlu için “Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taham.” ifadelerini kullandı.