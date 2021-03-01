Mervenur Polat'a ne oldu, bulundu mu? Mervenur Polat olayının detayları

4 aydır haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın madde kullanan bir grubun yaşadığı evde kaldığı ortaya çıkmıştı. İş hanında ev olarak kullanılan iş yerine gidip gelen ve olaya tanık olanlar Müge Anlı'ya konuştu.

Mervenur Polat'ı son gören kişi olan Gökhan Hamurcu'nun ifadeleri ise şüpheleri arttırdı. Mervenur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten Hamurcu'nun o sahneyi görünce 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemesi inandırıcı bulunmadı.

ETRAFI TEMİZLEDİ

Olaya tanık olan diğer iki isim ise Ferdi ve İbrahim, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. İddiaların odağındaki bir diğer isim Cüneyt'in etrafı temizlemesi ve üzerindeki kıyafeti çöp poşetine atması cinayet iddialarını güçlendirdi.

Madde bulmak için hana giden Mervenur Polat'ın yüksek dozdan öldüğü veya öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

MERVENUR POLAT KİMDİR?

20 yaşındaki Mervenur Polat daha önce bir evlilik yaptı ve bir çocuğu vardı. Boşandıktan sonra ailesiyle yaşamaya devam eden Mervenur Polat, bir otelde çalışıyordu.