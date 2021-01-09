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Haber Giriş: 09.01.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Merve Aydın Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda

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Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Merve Aydın Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda
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Survivor 2021 kadrosunda yer alan Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Merve Aydın’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Milli basketbolcu olan Merve Aydın 1994 doğumludur. İşte hakkında merak edilenler

Merve Aydın, Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda bulunuyor. Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının karşı karşıya geleceği Survivor 2021’de yer alan Aydın, milli basketbolcu. Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul ÜniversitesiBasketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

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