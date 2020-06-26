Melis Sezen:Seneye mezunum

Önceki gün Zorlu AVM’de görüntülenen oyuncu, “Karantinada uzaktan eğitimle okuluma devam ettim ve bol bol derslerime çalıştım. Nasip olursa 2021 yılının haziran ayında mezun olacağım” dedi. Şimdilerde aldığı dizi tekliflerini değerlendirdiğini belirten Sezen, “Dizi teklifleri çok geliyor. Şu anda senaryo okuyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.