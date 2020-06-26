MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMelis Sezen:Seneye mezunum
GeriTelevizyon Melis Sezen:Seneye mezunum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Melis Sezen:Seneye mezunum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Melis Sezen:Seneye mezunum
Abone Olgoogle-news

 Melis Sezen karantina sürecini verimli geçirdiğini söyledi.

Önceki gün Zorlu AVM’de görüntülenen oyuncu, “Karantinada uzaktan eğitimle okuluma devam ettim ve bol bol derslerime çalıştım. Nasip olursa 2021 yılının haziran ayında mezun olacağım” dedi. Şimdilerde aldığı dizi tekliflerini değerlendirdiğini belirten Sezen, “Dizi teklifleri çok geliyor. Şu anda senaryo okuyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle