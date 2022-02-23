Masumlar Apartmanı 59. son bölümde Gülben Abidin'i öldürdü mü? İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz ve tek parça yayınlandı. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın salı akşamı yayınlanan son bölümünde Esat'ın babası apartmanı basıp Şennur'u eve götürmeye çalışırken Gülben'in sinir krizi geçirip Abidin'i merdivenlerden itmesi haftaya dizide yaşanacak çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Masumlar Apartmanı 59. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 59. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben’i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır. Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir. Safiye’nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci’nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan’a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.

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MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben’i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır. Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir. Safiye’nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci’nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan’a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.