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Masumlar Apartmanı 57. son bölüme Rüya'nın gidişi damga vurdu! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Dizi#Televizyon
Masumlar Apartmanı 57. son bölüme Rüyanın gidişi damga vurdu İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 57. son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın 8 Şubat tarihli son bölümünde Rüya'nın apartmanı terk etmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Ceylan, Han’ı sorunlarından uzaklaştırmak için iki günlüğüne şehre yakın bir yere gitmeye ikna ederken dizinin final anında Han'a evlilik teklifi etmesi ekranlara damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izleme ekranı ve 57. bölümde yaşanan gelişmeler.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında salı akşamları sevenleri ile buluşan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta dikkat çeken veda izleyenlere duygusal anlat yaşattı. Melisa Şenolsun'un hayat verdiği Rüya karakteri apartmandan ayrılarak diziye veda ederken, Han ve Ceylan arasındaki evlilik teklifi sürprizi de gecenin final anında şoke etkisi yarattı. Ceylan'a hayır cevabını veren Han'ın neden bu kararı verdiği de merak konusu oldu. Tüm bunların ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 57. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Mazo’ya yaptıklarını hatırladıktan sonra kendini sorgulamaya başlar. Kendiyle ve geçmişiyle yüzleşme zamanı gelmiştir. Bir yandan da babasını daha fazla incitmeden bu duruma bir son vermek için çözüm arayışına girer. Safiye, Naci’nin bir sıkıntısı olduğunun farkındadır.

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Onu, kurallarıyla bunalttığını düşünür ve değişeceğini kanıtlamak için büyük bir çaba gösterir. Gülben, kendisinin bunca zamandır başaramadığı şeyi ablasının ilk günden yapabildiğini öğrenmenin şokundadır. Kararını verir; o büyük adımı atacaktır. Ceylan, Han’ı sorunlarından uzaklaştırmak için iki günlüğüne şehre yakın bir yere gitmeye ikna eder.

Aklında, Han’ı mutlu edeceğine inandığı bir sürpriz de vardır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Masumlar Apartmanı#Dizi#Televizyon

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