Masumlar Apartmanı 56. son bölüme Naci'nin şoke eden hastalığı damga vurdu! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 1 Şubat Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Safiye, Naci’yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alırken, Han, Mazo’nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlarken öğrendiği gerçekler gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Heyecan dolu bölümün ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 56. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Ceylan’la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo’nun, babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir.

Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben’e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci’yle birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise, Esat’ın ısrarınıkıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder. Han, Mazo’nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur. Bu sırada Safiye, Naci’yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo’nun oyunu giderek acımasızlaşırken, Han, Mazo’nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.