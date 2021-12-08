Masumlar Apartmanı 50. son bölüme Naci'nin Safiye'ye evlilik teklifi damga vurdu! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 7 Aralık Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Safiye'nin iyileşmeye başlaması dikkat çekerken Tomris’in yaptığı bir jest takıntılarının tetiklenmesine neden oldu. Naci'nin Safiye'ye evlilik teklifi etmesi ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 50. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan’ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris’in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bırakır.

Gülben, Esat’ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yaşananların ardından Gülben terapiye gider ve seansın sonunda sorununun kaynağıyla yüzleşmeye karar verir. O sırada Safiye de kendini aşan bir adım atacaktır ancak bu adımın sonunda onu bambaşka bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI