Masumlar Apartmanı 48. son bölüme damga vuran not! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında salı akşamı seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Han, Ceylan’la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken Safiye, Naci’yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engelledi. Ceylan'ı not yazarak terk eden Han'ın ne yapacağı ise merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 48. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Ceylan’la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan’dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han’ın itirazlarına rağmen Ceylan’ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan’ın sergisini gezerler. Safiye, Naci’yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.