Masumlar Apartmanı 48. son bölüme damga vuran not! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bolu Belediyesinin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattıBolu Belediyesi'nin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattı#Bolu
Gizemli alıcıdan Einsteinın elyazmalarına rekor fiyat'Gizemli alıcıdan' Einstein'ın elyazmalarına rekor fiyat!#Einstein
Bakan Kocadan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...Bakan Koca'dan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...#Koronavirüs
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Usta sanatçıdan yüz güldüren haber Gelişmeleri doktorları duyurduUsta sanatçıdan yüz güldüren haber! Gelişmeleri doktorları duyurdu#Kadir İnanır
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Masumlar Apartmanı 48. son bölüme damga vuran not! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Dizi#Televizyon
Masumlar Apartmanı 48. son bölüme damga vuran not İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 48. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Her salı akşamı seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 23 Kasım tarihli son bölümünde Safiye'nin Han’ın itirazlarına rağmen Ceylan’ı kahveye eve çağırması dikkat çekti. Dizinin final anında ise Han'ın not yazarak Ceylan'ın hayatından çıkması ekranlara damga vurdu. Tüm bu gelişmeler sonrası dizinin son bölümü kesintisiz yayınlandı. İşte, Masumlar Apartmanı 48. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

Haberin Devamı

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında salı akşamı seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Han, Ceylan’la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken Safiye, Naci’yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engelledi. Ceylan'ı not yazarak terk eden Han'ın ne yapacağı ise merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 48. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Ceylan’la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan’dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han’ın itirazlarına rağmen Ceylan’ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan’ın sergisini gezerler. Safiye, Naci’yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masumlar Apartmanı#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay