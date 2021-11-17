Masumlar Apartmanı 47. son bölüme Ceylan'ın geri dönmesi damga vurdu! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında salı akşamı seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgularken, Safiye’nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben’in kalbini daha da kırdı. Han ve Ceylan'ın arasında geçen duygusal konuşma ise çarpıcı gelişmelerden oldu.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 47. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye’nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben’in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye’nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat’ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye’nin yaptığı bir şey Gülben’e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye’yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.