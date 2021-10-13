Masumlar Apartmanı 42. son bölüme Han'ın kararı damga vurdu... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar!

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında salı akşamı sevenleri ile buluşan Masumlar Apartmanı'nın 12 Ekim tarihli 42. son bölümünde Esat ve Gülben'in kına gecesi dikkat çekti. Final sahnesinde ise Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın evine gitmesi gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Ancak Masumlar Apartmanı 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben’le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci’nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye’nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci’ninse bambaşka bir planı vardır.



Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye’ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han’la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.