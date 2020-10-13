Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisi çekim yerleri

Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimler yer alıyor. Dizinin çekimleri çoğunlukla apartman içerisinde geçiyor. İşte Masumlar Apartmanı’nın bulunduğu semt…

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri İstanbul’un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu’nda yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı.