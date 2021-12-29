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Masumlar Apartmanı Mazo kimdir?

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Masumlar Apartmanı Mazo kimdir

Masumlar Apartmanı 53.bölümde Mazo karakteri dikkat çekti. Masumlar Apartmanı son bölüm final sahnesinde ortaya çıkan gizemli karakter Mazo’yu Armağan Oğuz canlandırıyor. Oğuz ilk kez 28 Aralık tarihli Masumlar Apartmanı 53. bölümde ortaya çıktı. Peki, Masumlar Apartmanı Mazo kimdir?

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Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisine Armağan Oğuz dahil oldu. Oğuz, yeni dizisinde Muzo karakterine hayat veriyor. TRT1'de yayınlanan 'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı' dizisinde Radko'yu canlandıran Armağan Oğuz, 28 Aralık tarihli bölümde ilk kez görüldü. Mazo, gece yarısı çöp toplayan Han'ın karşısına çıktı. Han'a bu bölgenin kendisine ait söyleyen Mazo meydan okudu.

ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR?

Armağan Oğuz, 11 şubat 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Erkek Lisesi’nden ve 4 yıl sonra Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl “2008 Best Model of Türkiye” ödülünü aldı ve aynı sene “Best Model of the World” yarışmasında Türkiye’ ye ikincilik ödülünü getirdi. Daha sonra New York’a yerleştimve kariyerine New York Film Academy’ de aldığı sinema oyunculuğu eğitimiyle devam etti. Bu dönemde hem modellik kariyerine devam etti hem de oyunculuk kariyerine başladı. 2011 sonbahar/kış kreasyonu defilelerinde New York Fashion Week‘te yer aldı. Ardından oyuncu olarak Amerika’da bazı okul projelerinde ve bağımsız filmlerde roller almaya başladı. Amerika’daki oyunculuk eğitimimi Hollywood Film Akademisi’nde tamamladı. 2012 yılında Türkiye’ye dönüş yaptı. 2014’te başrolünü Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştığı Ah Neriman dizisinde Selim karakterini canlandırdı. Oyuncu Yasemin Allen ile birliktelik yaşadı. 2016’da Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol aldı.

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