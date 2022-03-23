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Masumlar Apartmanı 63. son bölümde Neriman'ı şoke eden gerçek! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Televizyon#Dizi
Masumlar Apartmanı 63. son bölümde Nerimanı şoke eden gerçek İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 63. son bölüm izle ekranı internetten yayınlandı. Salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 22 Mart tarihli son bölümünde Safiye'nin terapi sırasında Doktor Hanım'a kardeşinin bebekken öldüğünü anlatması dikkat çekti. Konuşulanları dinleyen Neriman'ın yaşadığı büyük şok ise ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından diziyi ekran başında izleyemeyenler son bölümü internetten izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izleme ekranı ve 63. bölümde yaşananlar.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 22 Mart Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Neriman, öğrendiği büyük sırrın ardından ortadan kaybolurken, Safiye, annesinin sesini bastırabilmek için insanüstü bir çaba sarf etti. Dizinin final anında Safiye'nin iyileşmeye başlaması ise çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Tüm bunların ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 63. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han’ın, Anıl’a söylediklerini duyan Naci, onu daha da öfkelendirme ihtimalini göze alarak radikal bir karar verir ve harekete geçer. Neriman, öğrendiği büyük sırrın ardından altüst olur ve ortadan kaybolur. Kardeşi için endişelenen Gülben, Neriman’ı bulması için Ege’den yardım ister. Naci ise Han’a yardım edebileceğini düşündüğü kişiyi arar fakat beklediği yanıtı alamaz. Artık tek çaresi kalmıştır. Safiye, annesinin sesini bastırabilmek için insanüstü bir çaba içindedir. Sonunda Bayram ve Okşan’ın nikah günü gelir çatar. Herkes nikaha giderken Safiye apartmanda yapayalnız kaldığını sanır. Ancak kapısının önünde onun için bekleyen biri vardır. Manolya hanım ziyaretlerine devam ederken, Safiye’yi, onun için imkansız gibi görünen bir adım atmaya ikna eder.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Masumlar Apartmanı#Televizyon#Dizi

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