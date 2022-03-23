Masumlar Apartmanı 63. son bölümde Neriman'ı şoke eden gerçek! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 22 Mart Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Neriman, öğrendiği büyük sırrın ardından ortadan kaybolurken, Safiye, annesinin sesini bastırabilmek için insanüstü bir çaba sarf etti. Dizinin final anında Safiye'nin iyileşmeye başlaması ise çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Tüm bunların ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 63. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han’ın, Anıl’a söylediklerini duyan Naci, onu daha da öfkelendirme ihtimalini göze alarak radikal bir karar verir ve harekete geçer. Neriman, öğrendiği büyük sırrın ardından altüst olur ve ortadan kaybolur. Kardeşi için endişelenen Gülben, Neriman’ı bulması için Ege’den yardım ister. Naci ise Han’a yardım edebileceğini düşündüğü kişiyi arar fakat beklediği yanıtı alamaz. Artık tek çaresi kalmıştır. Safiye, annesinin sesini bastırabilmek için insanüstü bir çaba içindedir. Sonunda Bayram ve Okşan’ın nikah günü gelir çatar. Herkes nikaha giderken Safiye apartmanda yapayalnız kaldığını sanır. Ancak kapısının önünde onun için bekleyen biri vardır. Manolya hanım ziyaretlerine devam ederken, Safiye’yi, onun için imkansız gibi görünen bir adım atmaya ikna eder.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.