Masumlar Apartmanı 61. son bölüme Safiye'nin kriz geçirmesi damga vurdu! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 8 Mart akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Hikmet kızının yıllar önce yaşadığı buhrana sürüklendiğinin farkına varırken dönüşü olmayan bir yola giren Safiye'nin durumunun gittikçe kötüye gitmesi yüreklere dokundu. Bu gelişmelerin ardından gözler Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 61. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe’den değil, kendinden de korumak zorundadır. Gülben hamile olduğunu öğrenmiş ancak kimseye söyleyememiştir. Üstelik, korku ve endişe o kadar baskındır ki bebeğe bile sevinemez haldedir. Naci, Safiye’nin durumunu kendi hastalığına bağlar. Hikmet ise kızının yıllar önce yaşadığı buhranın bir benzerine sürüklendiğinin farkındadır. Bu sırada Ceylan, Han’la konuşmaya gider. Onu dinlemeye, anlamaya hazırdır fakat hiç tanımadığı bir Han’la karşılaşır. Naci, aldığı güzel haberi Safiye’yle paylaştığında onun normale döneceğinden emindir ancak işler beklediği gibi gitmez. Sonunda radikal bir karar alır ve elindeki tek kozu kullanır. Safiye ise dönüşü olmayan bir yola girmiş, giderek dibe batmaktadır. Herkes onun bu halini çaresizce izlerken yapılması gereken hamle Gülben’den gelir.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.