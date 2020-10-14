Masumlar Apartmanı 6.bölüm fragmanı fatura diyalogu ile dikkat çekti! 5. bölüm yayınlandı

Masumlar Apartmanı 6.bölüm fragmanı yine yüzleri güldürecek diyaloglara sahne oldu. 5. bölüm sonrası yeni bölüm fragmanında neler yaşanacağını merak eden pek çok izleyici, Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı için araştırmalarına başladı. Evdeki su kesintisinin ardından su idaresinden destek alan abla kardeş, 1600 metreküp su kullanımının imkansız olduğunu düşünen personelle diyaloğa girdi. Safiye ve personel arasındaki diyalog komik anlara sahne oldu. İşte, Masumlar Apartmanı 6.bölüm fragmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çarpıcı hikayesi ile yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı”nın beşinci bölümünde neler olacak. Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.

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