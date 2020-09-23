Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 2. bölümü ile 22 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Son bölümün ardından Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanına Han'ın "Biz ailecek hastayız. Kız kardeşlerim deli." sözleri yansıdı. İşte, Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda Safiye'nin temizlik krizine girmesi dikkat çekti. İşte, fragmandan görüntüler;

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?