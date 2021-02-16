Masumiyet dizisinin yayın tarihi belli oldu- Masumiyet ne zaman başlayacak?

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı 'Masumiyet' dizisi, 24 Şubat Çarşamba ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.