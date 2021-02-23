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Televizyon
Haber Giriş: 23.02.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Masumiyet dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Masumiyet oyuncu kadrosu

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Masumiyet dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Masumiyet oyuncu kadrosu
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Masumiyet dizisi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Masumiyet 24 Şubat Çarşamba günü yayın hayatına başlıyor. Dizide Mehmet Aslantuğ Harun karakterine, Hülya Avşar Hale karakterine, Deniz Çakır Bahar karakterine hayat verecek. İşte Masumiyet oyuncuları ve konusu

Masumiyet oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Yayın hayatına başlayacak olan Masumiyet dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişiyor.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

Harun Orhun – Mehmet Aslantuğ

Bahar Yüksel – Deniz Çakır

Hale Ilgaz – Hülya Avşar

Ela Yüksel – İlayda Alişan

İlker Ilgaz – Serkay Tütüncü

İrem Orhun – Deniz Işın

Masumiyet dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Masumiyet oyuncu kadrosu

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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