Masumiyet 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet dizisinde Ela ölüyor mu?

Masumiyet izleyicileri ilk bölümün ardından 2. bölüm fragmanını araştırmaya başladılar. Masumiyet’in bölümünde Ela ve İlker arasında yaşananlar izlenirken, ‘Ela ölüyor mu?’ sorusu merak edilmişti. Yeni bölüm fragmanında Bahar kızının ölmediğini söylüyor. Fragmanın sonunda ise Ela’nın gözlerini açtığı görülüyor.

MASUMİYET 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumiyet 2. bölüm fragmanında İlker cezaevine naklediliyor. İlker’in babası İsmail Ilgaz basın açıklamasında, ‘ İlker Ilgaz diye bir oğlum yoktur.’ diyor. Annesi ise Hale ise, ‘Ben her zaman oğlumun yanındayım!’ diyor.

Bahar ve Hale karşı karşıya geliyor. Bahar Hale’ye, ‘Suçlu sizin oğlunuz. Suçu da çocuk yaşta bir genç kızı istismar etmesi.’ diyor. Hale, ‘Çok tehlikeli bir kelime Bahar Hanım. Ama benim oğluma bir şey olmaz.’ yanıtını veriyor.

Fragmanın sonunda ise Ela’nın gözlerini açtığı görülüyor.

MASUMİYET 1. BÖLÜM ÖZETİ

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

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24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.