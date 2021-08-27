MasterChef'te MasterClass’ı kim kazandı? İşte sezonun ilk MasterClass ödülü

MasterChef'te bu akşam sezonun ilk MasterClass’ı ekrana geldi. Şefler, yarışmacılara belirli konularda eğitim verdi. Sırasıyla Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef, yarışmacılara et kesimi, pişirilmesi konularda teknik anlattı. İşte, sezonun ilk MasterClass ödülü...

MasterChef tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef yeni bölümde Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef, yarışmacılara sezonun ilk MasterClass’ını verdi. MasterChef 47. bölümde MasterClass sonrasında yarışmacılar aldıkları eğitimden sınava girdi.

Yarışmacılardan ilk turda istenen yemek, Adana Kebap oldu. İlk turu geçen isimler; Mert, İbrahim, Hamza, Emre, Sergen, Hasan, Tahsin, Görkem olarak açıklandı.

Sonraki turda ise yarışmacılardan 50 derece pişmiş et yapmalarını istendi. En yakın dereceyi tutturan Hasan, Mert, Tahsin, İbrahim son oyuna kalmayı garantiledi.

MasterClass'ın final oyununda istenen 70 derecede pişmiş et oldu.

Bunu kazanan ise Tahsin oldu

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEYDİ?

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ta kazanan yarışmacıya verilecek ödül; evde kullanmak üzere mikser, hamur yoğurma makinesi ve bıçak setinden oluşan mutfak gereçleri olarak belirlendi.

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