MasterChef'te kimler ana kadroya girdi, kimler elendi? İşte 8 Ağustos MasterChef 2021'nin belli olan yarışmacıları

MasterChef'te yarışmacı adaylarının ana kadro mücadelesi devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 8 Ağustos tarihli bölümünde eleme heyecanı devam etti. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kadroya seçilebilmek için hünerlerini gösterdi. İşte, MasterChef'te bu akşam yaşananlar...

MasterChef Türkiye'nin 32. bölümü ekranlara geldi. Eleme turu heyecanının devam ettiği MasterChef 2021'in yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıların iddiası dikkat çekti. Kadroya katılmak isteyen yarışmacıların şefler karşısında hünerlerini sergiledi.

BU AKŞAM KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yeni bölümde MasterChef Türkiye'ye katılacak 6. yarışmacı belli oldu. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan daha az başarılı olanlar ise şansını sonra deneyecek.

İlk altıya kalanlar; Azize, Şükrü, Hamza, Görkem, Ali ve Aras oldu.

6 yarışmacı arasından birinci seçilen isim ise Şükrü oldu.

MASTERCHEF'TE EN SON KİMLER SEÇİLDİ?

Cuma gecesi devam eden yarışta Nursima, Berk, Ateş ve Sergen ve Mete gecenin başarılı yemeğini yaparak yedek kadroya katılan isimlerden olmuştu.

Fikret, Baturalp, Umutcan ve Sevgi ise rakiplerinden daha az başarılı yemek yaparak MasterChef 2021'e veda etti.

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