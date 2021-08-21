MasterChef'te kim ana kadroya girdi? İşte 20 Ağustos MasterChef 2021'nin belli olan yarışmacıları
Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kadroya seçilebilmek için hünerlerini gösterdi. MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 2021'de ana kadronun 15. isminin belirleneceği final oyunu nefesleri kesti. MasterChef 2021'in 20 Ağustos tarihli son bölümünde kadroya seçilen isimler kesinleşti. Peki, MasterChef'te kim ana kadroya girdi?
MasterChef'te yarışmacı adaylarının ana kadro mücadelesi devam ediyor. Ana kadronun yavaş yavaş tamamlandığı MasterChef Türkiye'de 15. yarışmacı olabilmek için kıyasıya mücadele sürdü. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in karşısına çıkan isimlerden biri MasterChef'in ana kadrosuna girmeyi başardı. İşte, MasterChef'te bu akşam yaşananlar...
MasterChef Türkiye'nin 42. bölümü ekranlara geldi. Eleme turu heyecanının devam ettiği MasterChef 2021'in yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıların iddiası dikkat çekti. Kadroya katılmak isteyen yarışmacılar şefler karşısında hünerlerini sergiledi.
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15. yarışmacı da bu akşam belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 15. yarışmacı Emre oldu.
MASTERCHF’TE ANA KADROYA EN SON KİM GİRMİŞTİ?
MasterChef 2021'in ana kadrosuna kalan 14. yarışmacı Safanur oldu.