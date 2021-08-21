MasterChef'te kim ana kadroya girdi? İşte 20 Ağustos MasterChef 2021'nin belli olan yarışmacıları

MasterChef'te yarışmacı adaylarının ana kadro mücadelesi devam ediyor. Ana kadronun yavaş yavaş tamamlandığı MasterChef Türkiye'de 15. yarışmacı olabilmek için kıyasıya mücadele sürdü. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in karşısına çıkan isimlerden biri MasterChef'in ana kadrosuna girmeyi başardı. İşte, MasterChef'te bu akşam yaşananlar...

MasterChef Türkiye'nin 42. bölümü ekranlara geldi. Eleme turu heyecanının devam ettiği MasterChef 2021'in yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıların iddiası dikkat çekti. Kadroya katılmak isteyen yarışmacılar şefler karşısında hünerlerini sergiledi.



MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15. yarışmacı da bu akşam belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 15. yarışmacı Emre oldu.

MASTERCHF’TE ANA KADROYA EN SON KİM GİRMİŞTİ?

MasterChef 2021'in ana kadrosuna kalan 14. yarışmacı Safanur oldu.

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