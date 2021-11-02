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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu.

#Masterchef#Masterchef'te Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı#Seoanasayfa
MasterChefte kaptanlık oyununu kim kazandı MasterChef Türkiyede yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu.

MasterChef Türkiye 2021'de bu haftanın kaptanlık oyununun heyecanı geride kaldı. MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Haftanın kaptanlık oyununu kazanmak ve Mavi Takımın kaptanı olarak boy göstermek isteyen yarışmacılar, midye dolma yaparak şeflerin karşısına çıktı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?

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MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacılar Mavi Takım kaptanı olmak için, istenen midye dolmaları kusursuz yapmak adına çaba sarf etti. Öte yandan Mavi Takımın kaptanı olan isim, Kırmızı Takım kaptanını da belirledi. İşte, bu hafta MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takımın kaptanları...

Sevilen yarışma MasterChef 2021’de geçen hafta elenen isim Ateş olurken bu bölümde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'de bu akşam yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 1 Kasım akşamı ekranlara gelen bölümünde on iki yarışmacı, haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olmak için çabaladı.

Gecenin en başarılı midye dolmasını yapan Eren Mavi Takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?

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Kaptanlık oyununu kazanan Eren Kırmızı Takım kaptanını Burcu olarak belirledi.

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Eren - Sergen - Tahsin - Emre - Araz - Safanur

KIRMIZI TAKIM: Burcu - Hasan - Azize - Dilara - Mert - Pelin

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın finalde ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı elde etmek için mutfağa girdi.

Şeflerin istediği mücveri en iyi şekilde yapan yarışmacı, düelloyu kazanarak takımına avantajı sağladı.

Gecenin sonunda yapılan tadım sonrası düelloyu kazanan Burcu olarak ilan edildi.

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